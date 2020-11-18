В понедельник, 17 ноября, Александр Кубраков подвел итоги первого года на посту главы Укравтодора.

Об этом сообщает официальная страница Укравтодора в Facebook.

"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия.

Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы – это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период Независимости", – отметил Кубраков.



Из запланированных на этот год 4200 км дорог государственного значения на 3900 км уже почти завершены работы, рассказал Кубраков. Среди лидеров по объемам дорожных работ Харьковская, Днепропетровская, Луганская и Запорожская области.

"В 2020 году не осталось ни одной области без проектов "Великого будівництва". Немало дорог, которые ремонтируем, обновляются сразу нескольких областях, например: Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, M-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Сшиваем Украину", – сообщил Кубраков.

Помимо этого, были введены в эксплуатацию свыше 100 искусственных сооружений, в том числе мостов, среди них несколько мостов-долгостроев.



"Ключевой проект 2020 – Запорожский мост. Весной подписали договор с подрядчиком – компанией ОНУР и до конца года откроем движение по мосту через реку Старый Днепр с Хортицы к Бабурке. Полностью работы будут завершены за 2 года, а не 4, как это было предусмотрено контрактом.Ускорение обеспечивается параллельным проведением работ на двух мостах, 500 специалистами, которые строят и днем, и ночью", – рассказали в Укравтодоре.

Кубраков также обратил внимание на инновационные методы контроля над выполнением работ и недопущением коррупции, введенные в течение этого года.

Так, например, независимый контроль осуществляется на 1400 км дорог.

"С начала года все без исключения объекты подлежат проведению независимой государственной экспертизы, которая оценивает ожидаемую стоимость закупки, которую предлагает заказчик работ. Это позволило дополнительно сэкономить государственные средства", – поясняет Укравтодор.

Изменения коснулись также тендерных процедур. Для участия в тендерах привлекается в среднем 3-4 участника, а количество неконкурентных процедур стабильно снижается.