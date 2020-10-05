Владимир Зеленский посетил Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию, что в Черновицкий области. Президент осмотрел 2 работающих гидроагрегата и проверил возведение 4-го.

Компания закончила первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,3 миллиарда гривен. Строительные работы планируют завершить в конце 2020 года. А уже в первой половине 2021 года энергетики должны сдать агрегат в промышленную эксплуатацию, пишет 24 канал.

Суммарная же мощность трех гидроагрегатов – 972 мегаватт, что равно мощности одного блока атомной электростанции.

Как отметил президент Украины, строительные работы на Днестровской ГАЭС расширят экспортные возможности нашей энергосистемы.

Также, на очереди запланировано завершение сооружения всех гидроагрегатов до 2028 года. Самый амбициозный проект государства реализуют лучшие украинские машиностроители и монтажники, среди которых специалисты Консорциума "НПО "Укргидроэнергострой", АО "Турбоатом", НТК "ЕНПАСелектро", Чао "Днепр-Спецгидромонтаж".

Справка. Днестровская ГАЭС – часть энергетической стратегии государства до 2035 года. По данным начального проекта, электростанция будет состоять из 7-ми гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме. Так она станет 6-й в мире по показателям мощности.

Что известно об "Укргидроэнерго"?