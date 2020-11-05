Народные депутаты большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №4100 об изменениях в Бюджетный кодекс. Они системно связаны с проектом Госбюджета.

Да, за законопроект №4100 высказались 253 парламентария, против – 17, воздержались 62 нардепов, а не голосовали 28. Об этом пишет 24 канал.

Ранее Рада отправила на доработку изменения в Бюджетный кодекс

Дело в том, что бюджетный процесс не состоит из одобрения исключительно закона о Госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются системно с ним связанные изменения в Бюджетный кодекс.

Что предусматривают изменения:

Урегулирование вопроса формирования местных бюджетов и межбюджетных отношений на новой территориальной основе.

Введение механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Предоставление правительству права на осуществление сделок с государственными деривативами за счет осуществления государственных заимствований сверх определенных объемов.

Разрешения на привлечение на возвратной основе средств Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета с соблюдением предельного объема дефицита госбюджета.

Направление в 2021 году средств на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.

По мнению бюджетного комитета Рады, законопроект № 4100 требует существенной доработки. Впрочем, его все же предлагали принять за основу и доработать ко второму чтению.



Бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала

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