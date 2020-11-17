Рада 18 – 20 ноября будет работать в онлайн-режиме: почему
Народные депутаты внесли изменения в календарный план работы Рады и перенесли запланированные заседания, запланированные на период с 18 по 20 ноября. В эти дни парламентарии смогут работать только в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а также – в онлайн-режиме.
За соответствующее решение проголосовали 282 народных избранников. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Карантин выходного дня: Шмыгаль отчитывается в Раде – онлайн-трансляция
Вопрос на рассмотрение депутатов вынесла вице-спикер Рады, которая сейчас исполняет обязанности председателя парламента, Елена Кондратюк.
Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни, в частности, среди народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, предлагается внести изменения в календарный план проведения 4 сессии Верховной Рады,
– сказала она перед голосованием.
По итогам голосования период с 18 по 20 ноября нардепы отвели для своей работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Кондратюк уточнила, что речь идет об онлайн-режиме работы.
В случае немедленной необходимости Рада может собраться вне очереди.
Что известно о коронавирусе в Раде: коротко
- По состоянию на 16 ноября коронавирусом болеют 27 народных депутатов и 24 сотрудника аппарата Рады.
- Всего в парламенте коронавирусом переболела почти сотня депутатов.
- Недавно коронавирус диагностировали у спикера Рады Дмитрия Разумкова. Сейчас его обязанности временно исполняет вице-спикер Елена Кондратюк.
- Также положительный результат теста на коронавирус получил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Поделиться новостью