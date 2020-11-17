Народные депутаты внесли изменения в календарный план работы Рады и перенесли запланированные заседания, запланированные на период с 18 по 20 ноября. В эти дни парламентарии смогут работать только в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а также – в онлайн-режиме.

За соответствующее решение проголосовали 282 народных избранников. Об этом сообщает 24 канал.

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Вопрос на рассмотрение депутатов вынесла вице-спикер Рады, которая сейчас исполняет обязанности председателя парламента, Елена Кондратюк.

Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни, в частности, среди народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, предлагается внести изменения в календарный план проведения 4 сессии Верховной Рады,

– сказала она перед голосованием.

По итогам голосования период с 18 по 20 ноября нардепы отвели для своей работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Кондратюк уточнила, что речь идет об онлайн-режиме работы.

В случае немедленной необходимости Рада может собраться вне очереди.

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