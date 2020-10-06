Верховная Рада в конце 2020 года может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В декабре завершается срок действия закона об особом статусе Донбасса.

Альтернативных законопроектов по вопросу Донбасса Рада не рассматривала. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Если не будет предложено других инициатив от народных депутатов, от президента об урегулировании аспектов управления частями Донецкой и Луганской областей, то, вероятно, примут решение о продлении действия этого закона,

– отметил Разумков.

Напомним, 6 сентября 2014 года парламент принял закон об особом статусе Донбасса. Его на рассмотрение нардепов внес пятый президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать в течение трех лет. Затем его действие продолжалось.

Что этому предшествовало