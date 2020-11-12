Заместитель спикера Рады Елена Кондратюк готова вести заседание парламента, пока Дмитрий Разумков не выздоровеет. Чиновница подчеркнула, что это ее обязанность.

Чтобы не случилось, Верховная Рада должна работать. Об этом Кондратюк написала на своей странице в Фейсбук.

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Главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений,

– подчеркнула Кондратюк.

Чиновница отметила, что хорошо себя чувствует. Кроме того, она обратила внимание украинцев на то, что всегда очень ответственно отношусь к мерам безопасности – маске и социальной дистанции.

Обратите внимание! Следующее заседание Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября.

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