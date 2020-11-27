Верховная Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки. Парламентарии работают в обычном режиме, однако по состоянию на 27 ноября 27 нардепов сейчас находятся на лечении.

Особенно тревожной является ситуация с заболеваемостью среди аппарата Рады. По состоянию на 27 ноября болеет 51 работник. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Елена Кондратюк.

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Верховная Рада готова рассмотреть проект Госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов,

– подчеркнула Кондратюк.

Что еще сказала Кондратюк