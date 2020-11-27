Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки, – Кондратюк
Верховная Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки. Парламентарии работают в обычном режиме, однако по состоянию на 27 ноября 27 нардепов сейчас находятся на лечении.
Особенно тревожной является ситуация с заболеваемостью среди аппарата Рады. По состоянию на 27 ноября болеет 51 работник. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Елена Кондратюк.
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Верховная Рада готова рассмотреть проект Госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов,
– подчеркнула Кондратюк.
Что еще сказала Кондратюк
- Президент внес свой законопроект, в котором предлагает восстановить ответственность за ложное декларирование и непредставление декларации.
- Кроме того, Кабмин зарегистрировал законопроект о назначении и увольнении главы НАБУ.
- Парламентарии также получили ряд законопроектов для поддержки украинцев от последствий пандемии COVID-19.
- Эти законопроекты уже передали на проработку в профильные Комитеты.
- Также рабочая группа парламента уже подготовила свое видение как вернуть электронное декларирование 2020 и ответственность за недостоверное декларирование.
- В субботу, 28 ноября, в Раде состоится специальное совещание. На нем будут присутствовать руководители парламента, представители Офиса Президента и Кабмина.
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