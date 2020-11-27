Рада готовит 3 законопроекта для выхода из конституционного кризиса
Рабочая группа Верховной Рады разрабатывает 3 законопроекта для урегулирования конституционного кризиса в Украине. К 1 декабря группа уже имеет результат своей наработки.
Группа работала по 3 направлениям, по каждому из них создали отдельный законопроект. Об этом заявил руководитель рабочей группы, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы,
– сказал Монастырский.
Чем занималась рабочая группа:
- проектом о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование;
- восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций;
- совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.
Кризис КСУ: что известно
- 27 октября Конституционный Суд признал статью об уголовной ответственности чиновников за недостоверное е-декларирование неконституционной.
- Таким решением суд фактически разрешил чиновникам врать о своем состоянии.
- Благодаря КСУ ряд должностных лиц уже смогли избежать ответственности за ложное декларирование.
- Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о "перезагрузке" КСУ.
- Такое решение главы государства раскололо партию "Слуга народа" на тех, кто поддерживает законопроект Зеленского и тех, кто против него.
- Впоследствии президент зарегистрировал еще один проект – о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.
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