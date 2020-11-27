Рабочая группа Верховной Рады разрабатывает 3 законопроекта для урегулирования конституционного кризиса в Украине. К 1 декабря группа уже имеет результат своей наработки.

Группа работала по 3 направлениям, по каждому из них создали отдельный законопроект. Об этом заявил руководитель рабочей группы, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы,

– сказал Монастырский.

Чем занималась рабочая группа:

проектом о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование;

восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции по контролю и проверке деклараций;

совершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

Обратите внимание! Рабочую группу для урегулирования конституционного кризиса создали 18 ноября. В нее вошли представители всех фракций и групп, чтобы выработать согласованную политическую позицию.

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