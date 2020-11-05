Рада хочет назначить еще 2 судей в КСУ: юрист назвала серьезные риски такого решения
Верховная Рада хочет назначить еще 2 судей в Конституционный Суд. Это может случиться завтра, 6 ноября, на заседании парламента. Такое решение может вызвать еще больше проблем для Украины и борьбы с КСУ.
Кандидаты на должности уже получили свои приглашения на заседание. Об этом на фейсбук-странице сообщил один из них – Руслан Сидорович.
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Есть 6 кандидатов на должности судей:
- Ольга Боднар-Петровская;
- Наталья Денисенко;
- Виктор Кичун;
- Юрий Павленко;
- Руслан Сидорович;
- Николай Сирый.
Чем опасны назначения
Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала объяснила, назначать судей – недопустимо, учитывая скандал вокруг ведомства.
Это абсурдная история, так как она наоборот означает легитимизацию действующего состава КСУ. Это обход обещанных президентом прозрачных конкурсов,
– сказала Щербан.
По ее словам, назначения лишат содержания уже существующие законопроекты. Речь идет о законопроектах Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова.
"Как раз 2 открытые вакансии есть от Верховной Рады, именно их завтра якобы хотят рассматривать. Сегодня депутаты озвучивали такие планы. Здесь серьезная опасность. Добавив новых судей, мы создадим им возможность большего кворума", – заверила юрист.
Юрист объяснила, почему назначать судей в КСУ нельзя: смотрите видео
Скандал вокруг Конституционного суда: коротко
- 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил само электронное декларирование. Это вызвало громкий скандал в обществе.
- Дело в том, что е-декларирование – одно из условий сотрудничества с международными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что решение суда может значительно ухудшить отношения. Он назвал решение суда "направленным против Украины".
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей. Глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором говорится о восстановлении прав НАПК, отмененных Конституционным Судом.
- В ЕС заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза Украине.
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