Верховная Рада хочет назначить еще 2 судей в Конституционный Суд. Это может случиться завтра, 6 ноября, на заседании парламента. Такое решение может вызвать еще больше проблем для Украины и борьбы с КСУ.

Кандидаты на должности уже получили свои приглашения на заседание. Об этом на фейсбук-странице сообщил один из них – Руслан Сидорович.

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Есть 6 кандидатов на должности судей:

Ольга Боднар-Петровская;

Наталья Денисенко;

Виктор Кичун;

Юрий Павленко;

Руслан Сидорович;

Николай Сирый.

Чем опасны назначения

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала объяснила, назначать судей – недопустимо, учитывая скандал вокруг ведомства.

Это абсурдная история, так как она наоборот означает легитимизацию действующего состава КСУ. Это обход обещанных президентом прозрачных конкурсов,

– сказала Щербан.

По ее словам, назначения лишат содержания уже существующие законопроекты. Речь идет о законопроектах Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова.

"Как раз 2 открытые вакансии есть от Верховной Рады, именно их завтра якобы хотят рассматривать. Сегодня депутаты озвучивали такие планы. Здесь серьезная опасность. Добавив новых судей, мы создадим им возможность большего кворума", – заверила юрист.

Юрист объяснила, почему назначать судей в КСУ нельзя: смотрите видео

Скандал вокруг Конституционного суда: коротко

27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил само электронное декларирование. Это вызвало громкий скандал в обществе.

Дело в том, что е-декларирование – одно из условий сотрудничества с международными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что решение суда может значительно ухудшить отношения. Он назвал решение суда "направленным против Украины".

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей. Глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором говорится о восстановлении прав НАПК, отмененных Конституционным Судом.

В ЕС заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза Украине.



Е-декларирование отменили в Украине / Инфографика 24 канала