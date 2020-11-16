Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что чиновники 17 ноября собираются отчитаться в Раде о ситуации с коронавирусом и объяснить, почему карантин выходного дня, введенный ими ранее, имеет перспективы.

Заметим, что ранее стало известно о том, что нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления, рекомендующий правительству отменить карантин выходного дня. Инициативу депутатов Немчинов прокомментировал в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом,

– сказал он.

Результаты первых карантинных выходных

О результатах первых выходных с усиленным карантином судить рано, впрочем, Немчинов уже отметил снижение активности граждан 14–15 ноября.

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Немчинов отметил, что аналитика СНБО по карантину выходного дня "показала снижение активности граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".

По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы,

– заявил министр.

По его словам, Нацполиция и Госпродпотребслужба в выходные провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.

"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким образом обманывали предпринимателей", – сказал Немчинов.

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Важно! Правительство с 14 ноября ввело карантин выходного дня, во время которого в субботу и воскресенье будут работать только магазины, аптеки, банки, почта, АЗС и СТО. Предварительно, ограничения должны действовать до 30 ноября. Такая форма локдауна спровоцировала волну протестов по всей Украине.



Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / инфографика 24 канала