Рада хочет расширить пособие безработным в период карантина
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в статью 471 закона "О занятости населения". Он предлагает оказать финансовую помощь на частичную безработицу не только во время карантина из-за коронавируса, но и во время других "особо опасных инфекционных заболеваний".
За соответствующий проект закона проголосовали 292 народных избранника. Об этом сообщает 24 канал.
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Законопроект предоставляет право Кабинету Министров определять порядок оказания помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.
В то же время эту помощь получат только застрахованные работодатели или физические лица – предприниматели (ФЛП). Работодатели могут обратиться за оказанием помощи в течение 90 дней.
Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала
Какова ситуация с безработицей на фоне коронакризи:
- Карантин в Украине привел к увеличению уровня безработицы.
- Из-за введения ограничительных мер официально без работы остались почти полмиллиона человек.
- По состоянию на 1 ноября на учете в центрах занятости находятся 396,5 тысячи безработных, из них получают пособие по безработице 337 тысяч.
- Средний размер пособия по безработице в октябре составил 3,7 тысячи гривен.
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