Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в статью 471 закона "О занятости населения". Он предлагает оказать финансовую помощь на частичную безработицу не только во время карантина из-за коронавируса, но и во время других "особо опасных инфекционных заболеваний".

За соответствующий проект закона проголосовали 292 народных избранника. Об этом сообщает 24 канал.

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Законопроект предоставляет право Кабинету Министров определять порядок оказания помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

В то же время эту помощь получат только застрахованные работодатели или физические лица – предприниматели (ФЛП). Работодатели могут обратиться за оказанием помощи в течение 90 дней.

Обратите внимание! Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта; закрывали границы для въезда иностранцев. С 11 мая в Украине началось смягчение ограничений и ввели адаптивный карантин, который продолжается до сих пор.

Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

Какова ситуация с безработицей на фоне коронакризи: