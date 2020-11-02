Рада хочет возобновить е-декларирование новым законом, – Разумков
Верховная Рада планирует возобновить электронное декларирование в Украине новым законом. Его должны зарегистрировать в парламенте до конца понедельника, 2 ноября.
Скандальное решение Конституционного суда привело к дисбалансу в системе принятия постановлений. Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.
К теме Глава КСУ не пришел на допрос в ГБР
Будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ. Эти решения должны принять на этой пленарной неделе,
– подчеркнул Разумков.
Заметим, 30 октября НАПК возобновило доступ к реестру электронных деклараций чиновников. Однако ведомство до сих пор не может проверять информацию из-за решения КСУ.
Решение Конституционного Суда: главное
- 27 октября КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса.
- Она предусматривала уголовную ответственность за внесение ложной информации в электронные декларации чиновников.
- Мировое сообщество негативно восприняло такое решение суда.
- Государственное бюро расследований 2 ноября вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Чиновника должны были проверить на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений. Однако Тупицкий не пришел на допрос.
Главное о решении Конституционного суда / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью