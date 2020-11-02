Верховная Рада планирует возобновить электронное декларирование в Украине новым законом. Его должны зарегистрировать в парламенте до конца понедельника, 2 ноября.

Скандальное решение Конституционного суда привело к дисбалансу в системе принятия постановлений. Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.

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Будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ. Эти решения должны принять на этой пленарной неделе,

– подчеркнул Разумков.

Заметим, 30 октября НАПК возобновило доступ к реестру электронных деклараций чиновников. Однако ведомство до сих пор не может проверять информацию из-за решения КСУ.

Решение Конституционного Суда: главное

27 октября КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса.

Она предусматривала уголовную ответственность за внесение ложной информации в электронные декларации чиновников.

Мировое сообщество негативно восприняло такое решение суда.

Государственное бюро расследований 2 ноября вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Чиновника должны были проверить на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений. Однако Тупицкий не пришел на допрос.



Главное о решении Конституционного суда / Инфографика 24 канала