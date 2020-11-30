Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который только что выздоровел от COVID-19, убежден: даже если в государстве введут локдаун, то в парламенте его не будет.

Он заверил, что Рада продолжит работать в случае введения жесткого карантина. Об этом Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, передает УНИАН.

Между тем У Зеленского срочно решают, вводить ли в Украине локдаун

В отличие от кого угодно, Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет,

– отметил глава парламента.

По его словам, могут быть внесены только изменения в график работы Рады, в частности будет проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут быть сокращены.

Кроме того, депутаты могут работать в онлайн-режиме в комитетах.

"Но Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины", – уточнил спикер.

Обратите внимание! Согласно календарному плану, в декабре Рада будет работать в пленарном режиме текущей недели и с 15 по 18 декабря.

Что Разумков сказал об общенациональном локдауне

Ранее спикер отметил: парламент готовится к возможному введению локдауна в Украине. Однако сначала соответствующее решение должен принять Кабмин.

Он напомнил, что на вероятность введения локдауна влияют показатели заболеваемости, заполнение больными больниц, а также эффективность карантина выходного дня.

По его словам, все будет зависеть от ситуации, но к локдауну надо быть готовыми.

Когда в Украине введут локдаун и какие ограничения могут ввести – по ссылке.