Рада на локдаун точно не пойдет, – Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который только что выздоровел от COVID-19, убежден: даже если в государстве введут локдаун, то в парламенте его не будет.
Он заверил, что Рада продолжит работать в случае введения жесткого карантина. Об этом Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, передает УНИАН.
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В отличие от кого угодно, Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет,
– отметил глава парламента.
По его словам, могут быть внесены только изменения в график работы Рады, в частности будет проводиться меньше пленарных заседаний, и они могут быть сокращены.
Кроме того, депутаты могут работать в онлайн-режиме в комитетах.
"Но Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины", – уточнил спикер.
Что Разумков сказал об общенациональном локдауне
Ранее спикер отметил: парламент готовится к возможному введению локдауна в Украине. Однако сначала соответствующее решение должен принять Кабмин.
Он напомнил, что на вероятность введения локдауна влияют показатели заболеваемости, заполнение больными больниц, а также эффективность карантина выходного дня.
По его словам, все будет зависеть от ситуации, но к локдауну надо быть готовыми.
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