Рада может отложить законопроект об обязательной вакцинации, – Корниенко
Первый заместитель фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Верховная Рада может отложить рассмотрение законопроекта № 4142 "О системе общественного здоровья". Он касается особенностей вакцинации.
Корниенко отметил, что мнения по законопроекту разделились. Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.
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Законопроект могут отложить
По его словам, нужно подождать до завтра, 3 декабря.
Мнения разделились, скажем так, по этому законопроекту. Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций,
– отметил Корниенко.
Также политик отметил, что на заседании фракции присутствовал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он и представлял законопроект № 4142.
Отметим, Кабинет Министров должен определять перечень стран, пребывание в которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть, чтобы посетить эту страну, гражданину Украины нужно сделать профилактическую прививку.
Обязательна прививка требуется в 2 случаях – для получения разрешения на посещение учебного заведения и для представителей некоторых профессий, которые могут распространять инфекционные болезни.
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