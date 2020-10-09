Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени. В то же время документ предлагает отказаться от перевода часов на зимнее время.

Об этом сам Стефанчук написал на своей фейсбук-странице. По его словам, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, а также будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения.

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Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней,

– подчеркнул Стефанчук.

Вице-спикер также считает, что его законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России. Он напомнил, что на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши позиции безопасности и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – пояснил Стефанчук.

Более того, Стефанчук считает, что его инициатива будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Это он аргументировал тем, что 84% процентов жителей стран ЕС проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, а это поддержал Европарламент.