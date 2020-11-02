Верховная Рада вероятно поддержит прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда. Депутаты планируют это сделать уже на следующей неделе.

Также в парламенте могут признать юридически ничтожным решение Конституционного суда об отмене норм антикоррупционного законодательства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, сообщает 24 канал.

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Однако, уточнил, что речь идет не о ликвидации КСУ, а о роспуске действующего состава. По словам Камельчука, те кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции – должны быть отстранены от управления государством.

Нардеп надеется, что примерно во вторник, 10 ноября, депутаты соберутся для рассмотрения проекта и голосов хватит, чтобы принять закон.

Законопроект Зеленского относительно КСУ: что известно

После скандального решения КСУ отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства. Там распорядились восстановить доступ к электронной декларации.

Президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий.

В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала