Рада может собраться на внеочередное заседание по КСУ: при каких условиях
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание относительно ситуации с Конституционным Судом. Это произойдет в начале декабря или раньше.
Заседание по КСУ проведут, если рабочая группа наработает решение. Об этом рассказала первая заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает "Цензор.нет".
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Следующее пленарное заседание – в начале декабря. Если между сегодня и первым днем декабря рабочая группа (относительно конституционного кризиса – 24 канал) не выработает вариантов, то, очевидно, это уже будут рассматривать в начале декабря,
– заметила нардеп.
По словам Кравчук, есть 2 варианта: либо президент созовет заседание или это сделают через подписи 150 нардепов.
Что известно о скандале вокруг Конституционного Суда
- 27 октября КСУ внес изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, отменил наказание за ложь чиновников в декларациях.
- За это президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО и внес в парламент законопроект об увольнении всех судей КСУ.
- В ЕС не поддержали такой шаг президента, однако Зеленский подчеркнул, что это наиболее либеральный путь выхода из ситуации.
- Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил альтернативный проект о возобновлении е-декларирования.
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