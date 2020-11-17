Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание относительно ситуации с Конституционным Судом. Это произойдет в начале декабря или раньше.

Заседание по КСУ проведут, если рабочая группа наработает решение. Об этом рассказала первая заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает "Цензор.нет".

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Следующее пленарное заседание – в начале декабря. Если между сегодня и первым днем декабря рабочая группа (относительно конституционного кризиса – 24 канал) не выработает вариантов, то, очевидно, это уже будут рассматривать в начале декабря,

– заметила нардеп.

По словам Кравчук, есть 2 варианта: либо президент созовет заседание или это сделают через подписи 150 нардепов.

Что известно о скандале вокруг Конституционного Суда

27 октября КСУ внес изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, отменил наказание за ложь чиновников в декларациях.

За это президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО и внес в парламент законопроект об увольнении всех судей КСУ.

В ЕС не поддержали такой шаг президента, однако Зеленский подчеркнул, что это наиболее либеральный путь выхода из ситуации.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил альтернативный проект о возобновлении е-декларирования.

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Решение КСУ о е-декларировании / Инфографика 24 канала