Верховная Рада планирует внести изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно административного ареста. Она предложила определить, к кому не будут применять административный арест.

Соответствующий законопроект № 3048а поддержали 242 нардепа. Об этом отметили в трансляции заседания совета, сообщает 24 канал.

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О чем говорится в законопроекте

В законе указано, что админарест не может применяться:

к лицу с инвалидностью первой и второй групп;

несовершеннолетнего лица;

беременной женщине;

к одинокому отцу, матери или особе, которяа их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Какие действия в случае неявки

Проект определяет порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте. А также уточняет порядок привода особы для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Напомним! В Украине появятся правила отбывания административного ареста. Народные депутаты одобрили за основу соответствующий законопроект № 3047а.

Особа, решение об осуществлении привода которой принял суд, обязана прибыть к месту отбывания ареста в указанное в постановлении время в сопровождении полицейского. В случае невыполнения законных требований могут применить полицейские меры принуждения на основании и в порядке, определенном законом "О Национальной полиции".

В законе также прописано, как подается ходатайство о временном приостановлении срока отбывания админареста и происходит его рассмотрение.

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