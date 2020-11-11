О конституционном кризисе, печати денег, мифах о фискализации ФЛП – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко говорил депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Также обсуждали внедрение карантина выходного дня. В эфире 24 каналу Гетьманцев рассказал, что удачным решением было бы ввести полный локдаун, ведь экономику можно восстановить, а жизнь людей – нет.

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Конституционный кризис

Решение Конституционного Суда повлияло на легитимность состава этого органа. Мы понимаем, что суд не мог принять решение по делу о себе и с многочисленными процессуальными нарушениями.

В результате заблокировали работу системы антикоррупционных органов. Это все совершенно справедливо делегитимировало его в глазах общества. Однако Верховная Рада не должна делать такой же шаг и принять такое решение.

Справка. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Зато Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный документ, которым предлагает восстановить права НАПК, отмененные решением КСУ.

Оба законопроекта не являются юридически чистыми, с этим соглашаются эксперты. Рада не имеет полномочий на перезагрузку Конституционного Суда.

Мы имеем Конституцию и понимаем, что когда переходим за пределы писаного закона к принципам права, то это всегда спорное решение, кто бы его не принимал.

В 2019 году соответствующий состав суда решил политический конфликт между президентом и парламентом не на основании закона. Орган просто признал указ о роспуске парламента конституционным. Поэтому такой вариант также возможен, хотя нежелателен.

Я считаю, что мы должны заново принять нормы, а не восстанавливать их. Также должны прописать антикоррупционные нормы и продолжить консультации относительно дальнейшей судьбы действующего состава КСУ.

Посадки до конца года

Мы должны делать все в соответствии с законом и в соответствующие сроки. Всем хотелось бы, чтобы посадки были как можно скорее. Впрочем, это нужно сделать так, чтобы потом самим не нарушить закон.

Обратите внимание! Президент обратился к НАБУ и САП в сентябре 2020 года с требованием проводить больше "показательных посадок". Впоследствии он требовал этого и от генпрокурора Ирины Венедиктовов. Подробнее об этом – читайте здесь.

Руководствуясь революционной целесообразностью, мы не можем по-большевистски привлекать людей к ответственности, несмотря на закон.

Почему печать денег – это плохо

Идеей печати денег могут обмануть украинцев. Сначала мы напечатаем деньги. Насытим этим экономику. Она начнет работать. Малообеспеченным категориям предоставим деньги и они вернутся в экономику. Это вроде правильное решение. Но на самом деле нет.

То есть мы печатаем деньги благодаря нашим гражданам. Они становятся беднее и это недопустимо. Каждые 100 гривен в кармане украинцев будут меньше на тот процент, который "съест" инфляция.

Почему украинцев могут обмануть и какими могут быть последствия эмиссии и инфляции – читайте здесь.

О мифах о фискализации ФЛП

ФЛП не обязывают вести учет товаров и первичную документацию. Это ложь, которую специально распространяют, чтобы подстрекнуть предпринимателей. Мы просим только вести учет товаров при их реализации через смартфон, то есть когда что-то продается. Так вот, в чем проблема? Надо просто скачать с сайта налоговой бесплатное программное обеспечение и вести через него учет.

Подробнее о мифах относительно батрачества бухгалтеров и об учете товаров – читайте по ссылке.