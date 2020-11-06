Рада не смогла выбрать судей в Конституционный Суд
Народные депутаты провалили голосование за судей Конституционного Суда. Планировалось, что 6 ноября Рада из 5 кандидатов выберет 2 на вакантные места.
Впрочем, как планировалось – не получилось. Ни один из претендентов не набрал необходимое количество голосов. Об этом пишет 24 канал.
Ранее Экс-уполномоченный Януковича и депутат от ОПЗЖ: кого могут назначить судьей КСУ
Кто претендовал быть судьей КСУ
- Михаил Буроменский – кандидат от фракции "Слуга народа"(снял свою кандидатуру).
- Юрий Павленко – кандидат от ОПЗЖ.
- Ольга Боднар-Петровская – кандидатка от "Батькивщины".
- Серый Николай – кандидат от "Европейской Солидарности".
- Денисенко Наталья – кандидатка от "Голоса".
В Раде 4 претендента выступили с короткими речами.
Что сказали кандидаты:
- Павленко: "Это для меня ответственный Рубикон. Вся моя профессиональная деятельность была направлена на формирование украинского правового государства. Моя деятельность на посту народного депутата в течение 5 созывов, министра молодежи и спорта, уполномоченного по правам человека, главы ОГА дает мне право быть кандидатом на эту высокую должность".
- Боднар-Петровская: "Сегодня, как никогда, Украина и весь мир требуют максимального внимания к достояниям человечества, в частности, – к многовековым достояниям демократии. Любой госорган Украины должен действовать согласно Конституции и действующему законодательству. В случае избрания меня на должность судьи КСУ обещаю честно и добросовестно выполнять свои обязанности защищать конституционный строй государства, права и свободы человека и гражданина".
- Серый: "Мой путь к этой трибуне равен 33 годам и с первого дня связан с проблематикой судебной реформы, конституционно-правовых основ организации судебной системы, конституционных прав человека. На верху судебной системы стоят 2 суда: Верховный и Конституционный. Что происходит сейчас на верхушке? Верховный Суд недорабатывает свою сферу ответственности по законности, а КСУ – зашел на сферу ответственности ВСУ, и в этом есть конфликт".
- Денисенко: "Я, возможно, являюсь одной из немногих личностей в государстве, в отношении которой с 2017-го ежегодно проводилась специальная проверка, в том числе и НАПК, поскольку это уже моя 6 попытка стать судьей КСУ. Я 20 лет работаю в КСУ в отделе, занимающемся сравнительными исследованиями. По опыту работы считаю, что судьей лучше работать практикам, чем теоретикам".
Далее Разумков объявил о рейтинговом голосовании.
Согласно им, больше всего голосов получил Юрий Павленко (154), впрочем, при повторном голосовании за него отдали свой голос только 100 парламентариев.
Следовательно, спикер объявил о повторном конкурсе на должности судей КСУ.
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