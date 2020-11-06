Народные депутаты провалили голосование за судей Конституционного Суда. Планировалось, что 6 ноября Рада из 5 кандидатов выберет 2 на вакантные места.

Впрочем, как планировалось – не получилось. Ни один из претендентов не набрал необходимое количество голосов. Об этом пишет 24 канал.

Ранее Экс-уполномоченный Януковича и депутат от ОПЗЖ: кого могут назначить судьей КСУ

Кто претендовал быть судьей КСУ

Михаил Буроменский – кандидат от фракции "Слуга народа"(снял свою кандидатуру).

Юрий Павленко – кандидат от ОПЗЖ.

Ольга Боднар-Петровская – кандидатка от "Батькивщины".

Серый Николай – кандидат от "Европейской Солидарности".

Денисенко Наталья – кандидатка от "Голоса".

В Раде 4 претендента выступили с короткими речами.

Что сказали кандидаты:

Павленко: "Это для меня ответственный Рубикон. Вся моя профессиональная деятельность была направлена на формирование украинского правового государства. Моя деятельность на посту народного депутата в течение 5 созывов, министра молодежи и спорта, уполномоченного по правам человека, главы ОГА дает мне право быть кандидатом на эту высокую должность".

"Это для меня ответственный Рубикон. Вся моя профессиональная деятельность была направлена на формирование украинского правового государства. Моя деятельность на посту народного депутата в течение 5 созывов, министра молодежи и спорта, уполномоченного по правам человека, главы ОГА дает мне право быть кандидатом на эту высокую должность". Боднар-Петровская: "Сегодня, как никогда, Украина и весь мир требуют максимального внимания к достояниям человечества, в частности, – к многовековым достояниям демократии. Любой госорган Украины должен действовать согласно Конституции и действующему законодательству. В случае избрания меня на должность судьи КСУ обещаю честно и добросовестно выполнять свои обязанности защищать конституционный строй государства, права и свободы человека и гражданина".

"Сегодня, как никогда, Украина и весь мир требуют максимального внимания к достояниям человечества, в частности, – к многовековым достояниям демократии. Любой госорган Украины должен действовать согласно Конституции и действующему законодательству. В случае избрания меня на должность судьи КСУ обещаю честно и добросовестно выполнять свои обязанности защищать конституционный строй государства, права и свободы человека и гражданина". Серый: "Мой путь к этой трибуне равен 33 годам и с первого дня связан с проблематикой судебной реформы, конституционно-правовых основ организации судебной системы, конституционных прав человека. На верху судебной системы стоят 2 суда: Верховный и Конституционный. Что происходит сейчас на верхушке? Верховный Суд недорабатывает свою сферу ответственности по законности, а КСУ – зашел на сферу ответственности ВСУ, и в этом есть конфликт".

"Мой путь к этой трибуне равен 33 годам и с первого дня связан с проблематикой судебной реформы, конституционно-правовых основ организации судебной системы, конституционных прав человека. На верху судебной системы стоят 2 суда: Верховный и Конституционный. Что происходит сейчас на верхушке? Верховный Суд недорабатывает свою сферу ответственности по законности, а КСУ – зашел на сферу ответственности ВСУ, и в этом есть конфликт". Денисенко: "Я, возможно, являюсь одной из немногих личностей в государстве, в отношении которой с 2017-го ежегодно проводилась специальная проверка, в том числе и НАПК, поскольку это уже моя 6 попытка стать судьей КСУ. Я 20 лет работаю в КСУ в отделе, занимающемся сравнительными исследованиями. По опыту работы считаю, что судьей лучше работать практикам, чем теоретикам".

Далее Разумков объявил о рейтинговом голосовании.

Согласно им, больше всего голосов получил Юрий Павленко (154), впрочем, при повторном голосовании за него отдали свой голос только 100 парламентариев.

Следовательно, спикер объявил о повторном конкурсе на должности судей КСУ.