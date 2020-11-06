Народные депутаты большинством голосов проголосовали за законопроект №3891 об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Он предусматривает штрафы за отсутствие маски.

При этом штраф правоохранители смогут накладывать на месте, а не взыскивать через суд. За соответствующее решение в целом проголосовали 262 нардепа, сообщает 24 канал.

Ранее Рада сделала первый шаг к повышению штрафов за отсутствие масок в общественных местах

Законопроект предусматривает штраф за отсутствие маски у физических лиц в размере от 170 до 255 гривен.

Штрафы за отсутствие масок в общественных местах: коротко о законопроекте

Отсутствие маски или респиратора влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть речь идет как раз о вышеуказанных суммах – от 170 до 255 гривен.

Целью проекта является предотвращение распространения COVID-19 среди граждан Украины.

Нардепы надеются, что введение штрафов позволит предотвратить неконтролируемое увеличение больных коронавирусом и перегрузку медучреждений.

Ранее и глава Минздрава Степанов, и главный санитарный врач Ляшко рассказывали, что правоохранители будут составлять протоколы и штрафовать нарушителей сразу на месте.

Заметим, что 3 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №3890 о штрафах для юридических лиц, которые пускают людей без масок в помещения и общественный транспорт. Речь идет о штрафах в 3 400 – 5 100 гривен.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала

Интересно, что ранее Ляшко предлагал увеличить сумму еще не принятых штрафов для граждан за отсутствие масок. Речь шла об увеличении суммы от 170 до 17 тысяч гривен.

Кроме того, президент Зеленский ранее обвинял в слишком хилых штрафах за нарушение карантина народных депутатов. Мол, до местных выборов они не хотели голосовать за законопроект, чтобы не потерять электоральную поддержку граждан.