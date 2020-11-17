Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября выступил в Верховной Раде. Глава Кабмина прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине и ответил на вопросы относительно карантина выходного дня.

Выступление Шмигаля транслирует онлайн ютуб-канал Верховной Рады. Об этом сообщает 24 канал.

Актуально В Украине за сутки заболели COVID-19 еще 11 968 человек: статистика

О чем докладывает Шмыгаль в Верховной раде

должен рассказать о своем видении выхода из карантина, особенно, карантина выходного дня,

должен отчитаться в выполнении постановления Верховной Рады "О мерах по противодействию и распространению коронавируса и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии".

Пригласила премьера выступать в парламенте вице-спикер Елена Кондратюк. Она сейчас выполняет обязанности спикера из-за инфицирования коронавирусом Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Во время согласительного совета фракций и групп 16 ноября Кондратюк, в частности, обратила внимание на неготовность медицинской системы ко второй волне коронавируса.

Обратите внимание "Коллапс медицинской системы": в Минздраве предостерегли от отмены карантина выходного дня

Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля в Верховной раде 17 ноября

Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.



Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала