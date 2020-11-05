Верховная Рада 5 ноября собралась на очередное заседание. На повестку дня нардепы вынесли ряд важных вопросов. Главным из них является рассмотрение в первом чтении Госбюджета-2021.

Какие вопросы рассмотрит Верховная Рада 5 ноября. Во время заседания 5 ноября Рада должна была рассмотреть в первом чтении также законопроект об изменениях Бюджетного кодекса Украины. Однако его рассмотрение перенесли на внеочередное заседание 5 ноября, сообщает 24 канал. Заметьте МВФ этого не допустит, – нардеп назвал госбюджет-2021 "слишком раздутым" Самым важным вопросом заседания Рады является рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год. Госбюджет-2021: коротко о главном 14 сентября правительство согласовало проект Госбюджета на 2021 год.

В процессе работы над госбюджетом-2021 к проекту внесли более 5 тысяч поправок.

Рассматривать его должны были в Раде еще 20 октября. Однако помешало обострение ситуации с пандемией.

В Налоговой Украины отметили, что Госбюджет-2021 является достаточно жестким, однако его реально выполнить. Внеочередное заседание Верховной Рады 25 августа: смотрите онлайн-трансляцию