Верховная Рада 1 декабря поддержала законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Так, за законопроект №4439 проголосовали 319 нардепов. Соответствующее решение приняли на заседании совета, сообщает 24 канал.

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В первом чтении проект поддержали 320 депутатов.

Что предусматривает законопроект

Отсрочка с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года применения кассовых аппаратов для ФЛП.

Отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Отмена механизма компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Применение сниженных штрафов за нарушение отдельных требований по использованию РРО до 1 января 2022 года.

Кроме того, проект вводит понятие "дистанционные услуги".

Что этому предшествовало

Ранее Рада провалила голосование за законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП. В голосовании за основу против выступили 228 нардепов.

Предприниматели возмутились таким решением и вышли на протест под Раду. Тогда президент Владимир Зеленский подал новый законопроект об отсрочке РРО.