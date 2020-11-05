Народные депутаты провалили голосование за законопроект №4100 об изменениях в Бюджетный кодекс. Да, документ отправили на доработку соответствующим парламентским комитетом.

Уже в 12:00 Рада повторно рассмотрит законопроект. После его принятия парламентарии планируют проголосовать в первом чтении за проект Госбюджета на 2021 год, передает 24 канал.

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Почему провалили первое голосование

Дело в том, что изменения в Бюджетный кодекс поддержали лишь 225 нардепов. Следовательно, решение не приняли.

После общения с председателями парламентских фракций спикер Дмитрий Разумков предложил выход из ситуации:

Коллеги, сейчас я даю поручение бюджетному комитету безотлагательно собраться. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. Они его сейчас прорабатывают. В 12:00 мы проводим внеочередное заседание Рады, где рассматриваем этот законопроект и возвращаемся к рассмотрению бюджета,

– отметил Разумков.

Заметим, что бюджетный процесс не складывается с одобрения исключительно закона о Госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются системно связанные изменения в Бюджетный кодекс.

Ранее бюджетный комитет Рады сообщал, что законопроект №4100 требует существенной доработки. Впрочем, его все же предлагали принять за основу и доработать ко второму чтению.

Больше подробностей о проекте бюджета на 2021 год и его рассмотрение читайте по ссылке.