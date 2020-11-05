Верховная Рада отправила законопроект Зеленского о судебной реформе на доработку
Верховная Рада 5 ноября отправила на повторное первое чтение законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе. Ранее Конституционный Суд признал отдельные нормы реформы неконституционными.
За решение о доработке законопроекта Зеленского проголосовали 239 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.
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Судебная реформа Зеленского: что предусматривает
- Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100.
- Количество сотрудников Высшей квалификационной комиссии судей уменьшается с 16 до 12.
- Их будут назначать на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса.
- Новые основания для увольнения членов ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями.
В марте 2020 года Конституционный Суд признал сокращение количества судей Верховного Суда неконституционным.
В то же время международные эксперты считают, что сейчас судебная реформа в Украине зашла в тупик. Все потому, что Конституционный Суд, Окружной админсуд Киева, Верховный Суд и Высший совет правосудия защищают друг друга от реформирования.
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