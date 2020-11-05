Верховная Рада 5 ноября отправила на повторное первое чтение законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе. Ранее Конституционный Суд признал отдельные нормы реформы неконституционными.

За решение о доработке законопроекта Зеленского проголосовали 239 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.

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Судебная реформа Зеленского: что предусматривает

Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100.

Количество сотрудников Высшей квалификационной комиссии судей уменьшается с 16 до 12.

Их будут назначать на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса.

Новые основания для увольнения членов ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность выполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в области предупреждения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями.

В марте 2020 года Конституционный Суд признал сокращение количества судей Верховного Суда неконституционным.

В то же время международные эксперты считают, что сейчас судебная реформа в Украине зашла в тупик. Все потому, что Конституционный Суд, Окружной админсуд Киева, Верховный Суд и Высший совет правосудия защищают друг друга от реформирования.

Обратите внимание! Верховная Рада приняла предложенную Зеленским судебную реформу еще осенью 2019 года. Сам президент подписал ее в ноябре. В то же время Венецианская комиссия выразила обеспокоенность отдельными пунктами законопроекта. В частности, сокращением судей Верховного Суда и роли Высшего совета правосудия в украинском судопроизводстве.