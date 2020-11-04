Народные избранники в первом чтении проголосовали за законопроект №3935 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей". Речь идет об урегулировании отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны.

Так, за соответствующее решение отдали свои голоса 267 нардепов. Об этом пишет 24 канал.

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Против изменений в закон не высказался никто, воздержался 41 парламентарий, не голосовали – 39.

Что предусматривает законопроект

Он предусматривает урегулирование правовых основ организации прохождения службы в Службе судебной охраны, уточнение и детализацию ряда норм закона "О судоустройстве и статусе судей" и других законодательных актов, а также обеспечения исполнения Службой определенных законом задач.

Также, согласно ему предусматривается отнесение сотрудников Службы судебной охраны к государственным служащим в системе правосудия.

Им могут предоставить права создавать профессиональные объединения и профессиональные союзы, отсрочка от призыва на срочную военную службу на весь период службы, а также распространение действия Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.

Кроме того, законопроєктом предлагается изъять из закона норму о зачислении в стаж в Службе стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военной службы в Вооруженных Силах Украины, СБУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, УДО и других военных формированиях и урегулировать этот вопрос подзаконными актами.

Заметим, что в конце сентября комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект за основу.