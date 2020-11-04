Верховная Рада во время заседания 4 ноября поддержала законопроект об усилении ответственности за фейковые заминирования. Ранее его одобрили в Кабинете Министров.

За соответствующий законопроект № 3911 проголосовали 235 депутатов. Об этом сообщает 24 канал. К теме Аваков хочет конфисковывать имущество псевдоминеров: правительство поддержало законопроект Что предлагается новым законопроектом Законопроект предлагает ввести обязательное дополнительное наказание – конфискацию имущества. Речь идет об усилении уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет с конфискацией имущества .

. Такое наказание светит псевдоминерам тогда, когда объектами фейкового заминирования стали критически важные объекты инфраструктуры или здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения и образования.

или здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения и образования. Ранее статья 259 Уголовного кодекса Украины предусматривала, что если такое нарушение повлекло за собой тяжкие последствия или совершенное повторно, оно каралось лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Отметим, что ранее глава МВД Арсен Аваков отмечал, что количество фейковых сообщений о заминировании приобрело угрожающий масштаб. Обратите внимание! В течение прошлого года правоохранители возбудили более двух тысяч уголовных дел за ложные заминирования. По словам Авакова, полиция вынуждена реагировать на каждое такое сообщение, задействуя большое количество спецтехники и личного состава. А это, мол, сильно бьет по бюджету.