В Верховной Раде почти единогласно приняли изменения в закон о предотвращении коррупции и кодекс об административных правонарушениях. Также предусмотрели возвращение доступа к декларациям чиновников и судей и возможность НАПК эти декларации проверять.

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что решение Рады – безусловно положительное. Об этом он сообщил в эфире 24 канала. К теме Судья КСУ хочет, чтобы депутаты обжаловали восстановление полномочий НАПК: детали Борьба с коррупцией – в приоритете По его словам, за этот закон проголосовало конституционное большинство. Рада показала, что противодействие коррупции – в приоритете всех политических сил,

– отметил Новиков. Создание адекватных ожиданий Он отметил, что агентство хочет создавать адекватные ожидания. Ведь сейчас ситуация такова: НАПК находится в точке, в которой было год назад после перезагрузки. Тогда не было нормативных актов, которые бы регулировали порядок проведения проверок. И сейчас нужно заново утверждать все правовые акты;

до сих пор остается вопрос посадок коррупционеров за ложь в декларациях. В НАПК есть замечания Новиков отметил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет 3 существенные замечания к принятому закону: НАПК обязано информировать Высший совет правосудия в отношении мониторинга образа жизни судьи; составлять протоколы должны 4 человека на более чем 5 тысяч судей (всего их должно быть более 7 тысяч). Он заверил, что в административном кодексе никогда не было таких особых процедур. Сейчас судей выделили в отдельную привилегированную категорию; закон обязывает НАПК создать очередь деклараций для проверки и известить конкретно каждого человека. Отметим! Закон о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не предусматривает защиты судей от возможных злоупотреблений НАПК. Некоторые депутаты могут обжаловать отдельные его нормы.