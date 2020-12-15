Рада показала, что противодействие коррупции – приоритет всех политических сил, – Новиков
В Верховной Раде почти единогласно приняли изменения в закон о предотвращении коррупции и кодекс об административных правонарушениях. Также предусмотрели возвращение доступа к декларациям чиновников и судей и возможность НАПК эти декларации проверять.
Глава НАПК Александр Новиков отметил, что решение Рады – безусловно положительное. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Борьба с коррупцией – в приоритете
По его словам, за этот закон проголосовало конституционное большинство.
Рада показала, что противодействие коррупции – в приоритете всех политических сил,
– отметил Новиков.
Создание адекватных ожиданий
Он отметил, что агентство хочет создавать адекватные ожидания. Ведь сейчас ситуация такова:
- НАПК находится в точке, в которой было год назад после перезагрузки. Тогда не было нормативных актов, которые бы регулировали порядок проведения проверок. И сейчас нужно заново утверждать все правовые акты;
- до сих пор остается вопрос посадок коррупционеров за ложь в декларациях.
В НАПК есть замечания
Новиков отметил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет 3 существенные замечания к принятому закону:
- НАПК обязано информировать Высший совет правосудия в отношении мониторинга образа жизни судьи;
- составлять протоколы должны 4 человека на более чем 5 тысяч судей (всего их должно быть более 7 тысяч). Он заверил, что в административном кодексе никогда не было таких особых процедур. Сейчас судей выделили в отдельную привилегированную категорию;
- закон обязывает НАПК создать очередь деклараций для проверки и известить конкретно каждого человека.
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