Рекомендация Кабмина отменить карантин выходного дня: Рада не поддержала постановление
В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы поддержали проект постановления №4381 о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня.
Как проходило голосование
Соответствующий документ вынесли на голосование 17 ноября. Ресь идет о проекте постановления о решении Кабмина об усилении противоэпидемических мероприятий от 11 ноября. Об этом сообщает 24 канал.
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В целом за проект постановления проголосовали 149 народных избранников. А этого не достаточно для его принятия.
Во время обсуждения документа нардепы отметили, что карантин выходного дня – абсолютно неразумное и необдуманное решение со стороны Кабмина. И из-за такого шага серьезно пострадал средний и малый бизнес. А это удар по экономике Украины. Поэтому Рада рекомендовала правительству пересмотреть введенные меры.
Что этому предшествовало
Постановление о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству зарегистрировали в Раде накануне, 16 ноября. Произошло это под руководством заместителя председателя парламента Елены Кондратюк, которая временно исполняет обязанности спикера, и под руководством всех фракций и групп.
По словам Кондратюк, правительство прибегло к неоднозначным решениям, которые поставили многих граждан в безвыходное положение. В то же время она призвала местные органы власти и самоуправления ответственно относиться к внедрению карантинных мероприятий, ведь "сама конфронтация центра и регионов абсолютно разрушительна для государства".
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Детали постановления №4381
Верховная Рада рекомендует Кабинету министров в течение трех дней пересмотреть свое решение о введении карантина выходного дня. В пояснительной записке говорится, что такие меры следует принять в связи с негативными тенденциями в экономической сфере.
Нардепы просят правительство разрешить:
- принимать посетителей в заведениях общественного питания;
- принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- принимать посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- принимать посетителей заведениям торгового и бытового обслуживания населения;
- деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Инициаторы законопроекта
- Ярослав Железняк ("Голос"),
- Юрий Бойко (ОПЗЖ),
- Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность"),
- Елена Кондратюк ("Батькивщина"),
- Александр Корниенко и Давид Арахамия (оба – "Слуга народа").
Заметим, проекты постановления Верховная Рада Украины одобряет всего за одно чтение. Впрочем, судя по тексту вышеупомянутого документа, он является исключительно рекомендательным, а не обязательным к выполнению.
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Карантин выходного дня в Украине: что следует знать
- Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 -15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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