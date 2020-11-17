В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы поддержали проект постановления №4381 о рекомендации правительства отменить карантин выходного дня.

Как проходило голосование

Соответствующий документ вынесли на голосование 17 ноября. Ресь идет о проекте постановления о решении Кабмина об усилении противоэпидемических мероприятий от 11 ноября. Об этом сообщает 24 канал.

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В целом за проект постановления проголосовали 149 народных избранников. А этого не достаточно для его принятия.

Во время обсуждения документа нардепы отметили, что карантин выходного дня – абсолютно неразумное и необдуманное решение со стороны Кабмина. И из-за такого шага серьезно пострадал средний и малый бизнес. А это удар по экономике Украины. Поэтому Рада рекомендовала правительству пересмотреть введенные меры.

Что этому предшествовало

Постановление о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству зарегистрировали в Раде накануне, 16 ноября. Произошло это под руководством заместителя председателя парламента Елены Кондратюк, которая временно исполняет обязанности спикера, и под руководством всех фракций и групп.

По словам Кондратюк, правительство прибегло к неоднозначным решениям, которые поставили многих граждан в безвыходное положение. В то же время она призвала местные органы власти и самоуправления ответственно относиться к внедрению карантинных мероприятий, ведь "сама конфронтация центра и регионов абсолютно разрушительна для государства".

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Детали постановления №4381

Верховная Рада рекомендует Кабинету министров в течение трех дней пересмотреть свое решение о введении карантина выходного дня. В пояснительной записке говорится, что такие меры следует принять в связи с негативными тенденциями в экономической сфере.

Нардепы просят правительство разрешить:

принимать посетителей в заведениях общественного питания;

принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;

принимать посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

принимать посетителей заведениям торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

принимать посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Инициаторы законопроекта

Ярослав Железняк ("Голос"),

Юрий Бойко (ОПЗЖ),

Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность"),

Елена Кондратюк ("Батькивщина"),

Александр Корниенко и Давид Арахамия (оба – "Слуга народа").

Заметим, проекты постановления Верховная Рада Украины одобряет всего за одно чтение. Впрочем, судя по тексту вышеупомянутого документа, он является исключительно рекомендательным, а не обязательным к выполнению.

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Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 -15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.



Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала