Верховная Рада 17 ноября проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Зиновия Андрийовича. Парламентария от "Слуги народа" выбрали мэром города Надворная на Ивано-Франковщине.

Нардеп написал заявление о сложении мандата

Андрийович ранее написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщает 24 канал.

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За прекращение полномочий своего коллеги проголосовали 306 народных избранников.

Андрийович стал мэром Надворной

Отметим, что во время местных выборов 25 октября выдвиженцу от "Слуги народа" удалось победить в первом туре. Жители Надворной отдали Андрийовичу 62,24% голосов.

Обратите внимание! 17 ноября Верховная Рада пополнилась еще одним нардепом. Присягу принял Анатолий Гунько, который победил на довыборах в 208 округе на Черниговщине. Конкурентом Гунько за место в парламенте был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.