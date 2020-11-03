Рада одобрила за основу закон о реорганизации общин и районов: что это значит
Верховная Рада на заседании 23 ноября приняла за основу за основу законопроект о реорганизации общин и районов, который поможет завершить процесс децентрализации. Документ предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также соответствующих советов из-за изменений в административно-территориальном устройстве Украины.
За проект закона, предусматривающий изменения по упорядочению некоторых вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций, проголосовали 280 нардепов, пишет 24 канал.
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Документ предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий
- сельских, поселковых, городских глав;
- сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов;
- в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.
К слову, ранее за законопроект уже пытались проголосовать, однако безуспешно.
Реформа децентрализации: основное
- Стартовала она еще в 2014 году – сразу после Революции Достоинства. Одним из ключевых ее идеологов было правительство Гройсмана, именно оно определило ее приоритетом.
- После выборов в 2019 году новая власть также поддержала эту реформу и начала вести ее до формирования местного самоуправления в децентрализованных ОТО.
- Суть реформы: создание на территории Украины многих небольших ОТО, каждая из которых заменяет сразу городские, поселковые или сельские советы.
- Общины получают больше поступлений в бюджеты разных уровней. В частности по налогам, которые платят люди и предприятия, работающие на ее территории. Однако на органы местного самоуправления возлагают и больше ответственности – это зарплаты бюджетникам и тому подобное.
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