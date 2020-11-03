Верховная Рада на заседании 23 ноября приняла за основу за основу законопроект о реорганизации общин и районов, который поможет завершить процесс децентрализации. Документ предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также соответствующих советов из-за изменений в административно-территориальном устройстве Украины.

За проект закона, предусматривающий изменения по упорядочению некоторых вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций, проголосовали 280 нардепов, пишет 24 канал. Читайте также Разумков назвал проблемы и преимущества реформы децентрализации Документ предлагает урегулировать вопрос окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав;

сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов;

в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины. К слову, ранее за законопроект уже пытались проголосовать, однако безуспешно. Реформа децентрализации: основное Стартовала она еще в 2014 году – сразу после Революции Достоинства. Одним из ключевых ее идеологов было правительство Гройсмана, именно оно определило ее приоритетом.

После выборов в 2019 году новая власть также поддержала эту реформу и начала вести ее до формирования местного самоуправления в децентрализованных ОТО.

Суть реформы: создание на территории Украины многих небольших ОТО, каждая из которых заменяет сразу городские, поселковые или сельские советы.

Общины получают больше поступлений в бюджеты разных уровней. В частности по налогам, которые платят люди и предприятия, работающие на ее территории. Однако на органы местного самоуправления возлагают и больше ответственности – это зарплаты бюджетникам и тому подобное.