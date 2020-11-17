Рада приняла закон о реорганизации общин и районов: почему это было необходимо
Верховная Рада 17 ноября приняла законопроект о реорганизации общин и районов во втором чтении. Его поддержал 301 депутат. Как известно, закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав, их советов и исполнительных органов. Речь идет также о районных советов.
Закон приняли из-за изменений в административно-территориального устройства Украины. Об этом сообщает 24 канал.
Интересно Рада приняла за основу закон о реорганизации общин и районов: что это значит
Что предусматривает документ:
- правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин;
- правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.
Почему закон был необходим
В партии "Слуга народа" объяснили, что без принятия этого законопроекта органы местного самоуправления не смогли бы полноценно функционировать во новосозданных общинах и районах. Также было бы невозможно создать новые РГА.
"Общины, которые изменили свою территорию или объединились впервые, прошли местные выборы, без принятия законопроекта не смогли бы запустить процедуру правопреемства имущества, кадров", – отметил член комитета по организации госвласти Виталий Безгин.
Он также добавил, что общины не смогли бы сформировать бюджет на 2021 год.
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