Верховная Рада 17 ноября приняла законопроект о реорганизации общин и районов во втором чтении. Его поддержал 301 депутат. Как известно, закон регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав, их советов и исполнительных органов. Речь идет также о районных советов.

Закон приняли из-за изменений в административно-территориального устройства Украины. Об этом сообщает 24 канал.

Интересно Рада приняла за основу закон о реорганизации общин и районов: что это значит

Что предусматривает документ:

правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин;

правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Почему закон был необходим

В партии "Слуга народа" объяснили, что без принятия этого законопроекта органы местного самоуправления не смогли бы полноценно функционировать во новосозданных общинах и районах. Также было бы невозможно создать новые РГА.

"Общины, которые изменили свою территорию или объединились впервые, прошли местные выборы, без принятия законопроекта не смогли бы запустить процедуру правопреемства имущества, кадров", – отметил член комитета по организации госвласти Виталий Безгин.

Он также добавил, что общины не смогли бы сформировать бюджет на 2021 год.

Справка. Реформа децентрализации стартовала еще в 2014 году. Подробнее о ней – читайте по ссылке.