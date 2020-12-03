Рада одобрила закон "О внутреннем водном транспорте": что он изменит
Верховная Рада 3 декабря приняла закон "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей начнет действовать лишь через 3 года со дня опубликования документа.
Соответствующий законопроект №1182-1-д поддержали 276 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.
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Что предусматривает новый закон
Законом установили госрегулирование в сфере внутреннего водного транспорта, основы его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и имущества, которое затонуло.
В то же время устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение этого закона.
За сверхурочную загрузкиу судна, его неисправность, отсутствие соответствующих документов на груз и другие нарушения, судовладельцам грозят штрафы от 17 до 85 тысяч гривен.
Что даст Украине новый закон
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, новый закон позволит восстановить речные перевозки грузов и создать эффективную речную логистику. Во время подготовки документа они учли все предложения бизнеса.
Благодаря новому закону Украина сможет:
- улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам и создать новые рабочие места для людей;
- разгрузить дороги и уменьшить расходы на их ремонт;
- создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
- обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
- стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
- стимулировать международную торговлю.
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