Верховная Рада 3 декабря приняла закон "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей начнет действовать лишь через 3 года со дня опубликования документа.

Соответствующий законопроект №1182-1-д поддержали 276 народных депутатов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что предусматривает новый закон

Законом установили госрегулирование в сфере внутреннего водного транспорта, основы его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и имущества, которое затонуло.

В то же время устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение этого закона.

За сверхурочную загрузкиу судна, его неисправность, отсутствие соответствующих документов на груз и другие нарушения, судовладельцам грозят штрафы от 17 до 85 тысяч гривен.

Что даст Украине новый закон

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, новый закон позволит восстановить речные перевозки грузов и создать эффективную речную логистику. Во время подготовки документа они учли все предложения бизнеса.

Благодаря новому закону Украина сможет:

улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам и создать новые рабочие места для людей;

разгрузить дороги и уменьшить расходы на их ремонт;

создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;

обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

стимулировать международную торговлю.

Напомним, Верховная Рада 24 апреля 2020 года одобрила в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", который готовился с учетом стандартов, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина – ЕС. Это стало первым шагом в реформе речных перевозок.