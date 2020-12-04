Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроекты о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Отреагировал на решение парламента и президент Украины.

Владимир Зеленский поздравил парламент с принятием важных законодательных инициатив. Об этом сообщает Офис Президента.

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"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой законодательных инициатив, представленных им в целях поддержки людей и бизнеса в период действия карантинных мер по предотвращению распространения в Украине COVID-19", – говорится в сообщении ОП.

Какие законопроекты поддержала Рада

Во время заседания парламента 4 декабря нардепы поддержали ряд важных законопроектов. Все они призваны поддержать бизнес в условиях карантина и пандемии коронавируса. Среди них:

Изменения в бюджет на 2020 год. Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год, направленные на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на оказание материальной помощи бизнесу.

Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год, направленные на поддержку бизнеса во время карантина. Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на оказание материальной помощи бизнесу. Аннулирование налоговых долгов предпринимателей. Парламентарии аннулировали долги предпринимателей в размере до 3060 гривен. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский.

Парламентарии аннулировали долги предпринимателей в размере до 3060 гривен. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский. Финансовая помощь ФЛП. Государство выплатит единовременную финансовую помощь ФЛП в размере 8 тысяч гривен.

Почему это важно

Уже после первой волны карантинных ограничений, которые ввело правительство в марте 2020 года, большая часть предприятий не смогли открыться. Поэтому, новость о введении в Украине карантина выходного дня, предприниматели восприняли крайне негативно. Они опасаются, что карантин может уничтожить их бизнес.

Наиболее уязвимыми являются средний и малый бизнес, которые нуждаются в дополнительной поддержке от государства в непростые времена пандемии.