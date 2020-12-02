Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно социальной защиты населения в период карантина. Среди прочего он предусматривает оказание помощи по частичной безработице предприятиям, не зависимо от замкнутости цикла их производства.

За соответствующий законопроект 2 декабря проголосовали 287 народных депутатов. Об этом информирует 24 канал.

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Какие изменения предусматривает законопроект

Согласно ему, изменения претерпевают следующие законы: "О занятости населения", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Изменения будут направлены на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19 , в частности, не зависимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

, в частности, не зависимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса. Кроме того, предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели уведомляют территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, о запланированном массовом высвобождении работников.

с законодательством территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, С целью окончательного устранения неоднозначной трактовки положений законодательства по защите лиц с инвалидностью предлагается внести соответствующие изменения закона, определив, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Также предлагается разрешить главам семейных фермерских хозяйств уплачивать единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Авторы законопроекта считают, что он будет иметь влияние на интересы работников, которые потеряли часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой или сокращением производства, а также работодателей, что позволит сохранить им кадры и предупредит социальное напряжение на рынке труда.

Обратите внимание! Ранее Рада во втором чтении приняла законопроект о выплате пособия на организацию бизнеса безработным. К соответствующим выплатам уполномочили Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования.