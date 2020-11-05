Рада проголосовала за законопроект о парламентском контроле: что это значит
Верховная Рада 5 ноября проголосовала за проект закона "О парламентском контроле". Документ направлен на обеспечение лучшей реализации законов и других актов парламента.
За документ свои голоса отдали 323 народных депутатов, сообщает 24 канал.
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Как голосовали нардепы
- За – 323 человека.
- Против – 0 нардепов.
- Воздержались – 0 человек.
- Не голосовали – 38 нардепов.
Законопроект усиливает взаимодействие Верховной Рады с ее институциями, которые обеспечивают выполнение функции парламентского контроля. Речь идет о Счетной палате и Уполномоченном по правам человека.
Что обеспечивает документ
- улучшает и детализирует процесс рассмотрения их отчетов институций, обеспечивающих парламентский контроль;
- предусматривает возможность передачи Радой обращений для принятия необходимых мер в органы государственной власти и органы местного самоуправления, чтобы должным образом выполнять решений институций парламентского контроля;
- решения названных институций приобретают большую весомость и результативность.
Что такое парламентский контроль и кто его осуществляет?Это прежде всего контроль за исполнительной властью. Осуществление Верховной Радой контрольных функций гарантирует более результативную деятельность правительства, слаженность в действиях всех подотчетных и подконтрольных государственных органов, высокий уровень соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Также это помогает парламенту не только принимать решения, но и следить за их практическими последствиями.
Согласно Конституции, парламентский контроль осуществляет Рада, Счетная палата (поступление денег в госбюджет) и Уполномоченный по правам человека.
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