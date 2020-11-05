Верховная Рада 5 ноября проголосовала за проект закона "О парламентском контроле". Документ направлен на обеспечение лучшей реализации законов и других актов парламента.

За документ свои голоса отдали 323 народных депутатов, сообщает 24 канал.

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Как голосовали нардепы

За – 323 человека.

Против – 0 нардепов.

Воздержались – 0 человек.

Не голосовали – 38 нардепов.

Законопроект усиливает взаимодействие Верховной Рады с ее институциями, которые обеспечивают выполнение функции парламентского контроля. Речь идет о Счетной палате и Уполномоченном по правам человека.

Что обеспечивает документ

улучшает и детализирует процесс рассмотрения их отчетов институций, обеспечивающих парламентский контроль;

предусматривает возможность передачи Радой обращений для принятия необходимых мер в органы государственной власти и органы местного самоуправления, чтобы должным образом выполнять решений институций парламентского контроля;

решения названных институций приобретают большую весомость и результативность.