Ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство, могут усилить. Верховная Рада одобрила за основу соответствующий законопроект №3946.

За усиление ответственности за подделку паспортов проголосовали 264 народных депутата, сообщает 24 канал.

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Законопроектом №3946 предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

Какую ответственность хотят предусмотреть

Похищение важных личных документов предлагают наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или ограничением свободы на срок до 3 лет. До сих пор это не было предусмотрено.

Похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом сроком до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За использование фальшивых документов будет грозить арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

Если такие действия совершила группа людей по сговору или чиновник, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет или без такового.

Напомним, правительство внесло в Раду этот проект закона еще в начале августа 2020 года.

Обратите внимание! Кабмин планирует постепенно вывести из обращения паспорта в форме книжечки. Впоследствии их заменят на пластиковые карточки. До какого времени нужно заменить паспорт, читайте по ссылке.