Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что парламент сделает все возможное, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил Украины в проекте Госбюджета-2021. Для украинской армии попытаются найти дополнительные средства.

В то же время спикер выразил обеспокоенность из-за того, что по сравнению с бюджетом-2020, проект главного финансового документа страны на 2021 год предусматривает выделение меньшей суммы на безопасность и оборону. Об этом Разумков рассказал журналистам во время чествования памяти военных в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

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Мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства, вы знаете, как разворачивается финансовый кризис извне на международной арене, но мы даже при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим и в Министерство финансов, дополнительные средства,

- подчеркнул он.

По словам Разумкова, депутаты будут делать все в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сейчас существуют в государстве.

"Меня тоже это волнует, потому что я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине... Расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП – 24 канал)", – отметил Разумков.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.

В проекте государственного бюджета на 2021 год, подготовленного ко 2-му чтению, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование расходов на национальную безопасность и оборону на 158,7 миллиона гривен (на 0,06%) до 267 287,8 миллиона гривен (5,93% ВВП).

Проект Госбюджета-2021, поданный Кабмином в Раду в сентябре, предусматривал 267,1 миллиарда гривен на финансирование национальной безопасности и обороны.



Бюджет на 2021 год / инфографика 24 канала