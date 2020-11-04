Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Документ снижает налоги для культуры.

За внесение изменений в Налоговый кодекс проголосовали 293 народных депутата, сообщает 24 канал. Читайте также Не дорогами едиными: из Фонда противодействия COVID-19 выделили деньги на производство сериалов Закон предусматривает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Что предусматривает принятый документ освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий; льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и другого;

для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и другого; снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами; на период 2023-2025 годов – временное освобождение от НДС услуг по распространению и трансляции национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

– временное освобождение от НДС услуг по распространению и трансляции национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии; освобождение от НДС ввоз в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов. появится понятие "бюджетный грант", который станет финансовой помощью для проектов отрасли и институциональной поддержкой. Материальную поддержку будут оказывать на конкурсной основе. К слову, теперь документ должен подписать Владимир Зеленский.