В Верховной Раде 17 ноября создана рабочая группа, которая должна направить законопроекты, призванные помочь выйти из конституционного кризиса. Туда включены представители всех фракций и групп, чтобы выработать согласованную политическую позицию по этому вопросу.

Первое заседание рабочей группы запланировано на 11:00 19 ноября. Об этом в эфире 24 канала сообщила нардеп от "Слуги народа", представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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По ее словам, все понимают, как решать кризис теоретически, с учетом иностранного опыта. Но нужно 226 голосов народных депутатов, чтобы это все имплементировать и принять как закон.

"Поэтому будем искать компромисс, вести диалог и надеемся, что найдем решение, которое поддерживают фракции и группы", – отметила нардеп.

Она обозначила 3 направления, над которыми должна работать рабочая группа по решению кризиса КСУ:

восстановление е-декларирования, которое было признано неконституционным;

возвращение в прежнем или модифицированном виде статьи 366-1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование;

совершенствование деятельности Конституционного суда.

О конкурсе на должность судьи КСУ

Конкурс начался 17 ноября. До 16 декабря продлится прием документов. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

Ольга Совгиря рассказала, что после этого Комитет по правовой политике должен собраться и рассмотреть документы, а затем отправить на специальную проверку. Сколько она продлится – не определено законодательством.

В среднем, это занимает около нескольких месяцев. После того, как поступают данные спецпроверки, документы снова рассматривают на профильном комитете,

– объяснила она.

И добавила, что уже потом парламенту рекомендуется рассмотреть и принять решение относительно соответствующих кандидатов.

По ее мнению, теоретически сделать это к 2021 году возможно. Но для этого нужно будет в ускоренном режиме рассматривать этот вопрос.

Обратите внимание! В "Слуге народа" заявили, что будут поддерживать члена монобольшинства Ольгу Совгирю. Сама нардеп тоже отметила, что готова принять участие в конкурсе.

Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде надеется, что и другие фракции будут выдвигать свои кандидатуры на должность судьи. Впрочем, пока рано говорить о ее работе в КСУ.



Что известно о конституционном кризисе в Украине / Инфографика 24 канала