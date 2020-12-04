Верховная Рада 4 декабря вернула наказание за ложное декларирование, которое ранее отменил Конституционный Суд. В Еврокомиссии в соцсетях приветствовали это решение, но потом удалили твитт.

Сообщение с поздравлением было размещено на странице евродепутата Катарины Матерновой в Твиттере. Об этом сообщает 24 канал.

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Матернова приветствовала решение Верховной Рады и назвала это "действительно замечательной новостью". Однако через некоторое время твитт с положительной оценкой голосования в ВР был удален.

Впоследствии Матернова ретвитнула заявление постоянного докладчика Европарламента относительно Украины Михаэля Галера, который также приветствовал решение ВР, но отметил, что наказание за ложь в декларациях могло бы быть жестче.

Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за представление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими,

- отметил евродепутат.

Он добавил, что теперь ожидает дальнейшие решения НАПК и НАБУ.

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Что известно о решении Рады

Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование : теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

: теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы. Ранее наказание за ложь в декларации отменил Конституционный Суд. Из-за этого Украина могла потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров. Говорили даже об угрозе безвизовому режиму с ЕС.

Поэтому, Украине нужно было возобновить наказание за сокрытие состояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017 – 2019 годы наказания уже не будет.

Обратите внимание! До того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за ложное декларирование, чиновникам за ложь в декларациях грозила тюрьма или же более 500 тысяч гривен штрафа.



Решение КСУ / инфографика 24 канала