Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год. Они предусмотрены законопроектом №4431 и направлены на поддержку бизнеса во время карантина.

За соответствующий законопроект в целом проголосовали 304 нардепа. Изменения касаются статьи 28 закона о Госбюджете-2020, пишет 24 канал.

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Что предусматривают изменения

Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями на предоставление:

единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина;

одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Также народные депутаты поддержали законопроект о социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина. В частности, долги предпринимателей в размере до 3060 гривен аннулировали.

До этого парламентарии поддержали законопроект, предусматривающий единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды ФЛП.

Обратите внимание! Во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин в Украине, скорее всего, будет введен в январе. Он может продлиться 3 недели.