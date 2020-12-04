Рада внесла изменения в Госбюджет-2020, чтобы поддержать бизнес на карантине
Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год. Они предусмотрены законопроектом №4431 и направлены на поддержку бизнеса во время карантина.
За соответствующий законопроект в целом проголосовали 304 нардепа. Изменения касаются статьи 28 закона о Госбюджете-2020, пишет 24 канал.
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Что предусматривают изменения
Изменения позволяют направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями на предоставление:
- единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина;
- одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
- одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.
Также народные депутаты поддержали законопроект о социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина. В частности, долги предпринимателей в размере до 3060 гривен аннулировали.
До этого парламентарии поддержали законопроект, предусматривающий единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды ФЛП.
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