Рада запретила местным депутатам голосовать в условиях конфликта интересов
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым запретил депутатам местных советов участвовать в голосованиях в случае, если у них возникает конфликт интересов в определенном голосовании. Соответствующее решение поддержали 267 депутатов.
Соответствующий законопроект под №3034а об урегулировании конфликта интересов опубликован на сайте Верховной Рады. Его одобрили на заседании 3 декабря, сообщает 24 канал.
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Что предусматривает законопроект
Фактически, он регулирует правовую коллизию, которая возникла после одобрения закона О предотвращении коррупции. Она заключалась в том, что депутат даже при конфликте интересов мог голосовать, просто о нем сообщив.
Теперь депутаты в таких ситуациях и в дальнейшем должны сообщать о собственном конфликте интересов, но они уже не смогут принять участия в голосовании.
К слову, депутатам Верховной Рады еще раньше запретили участвовать в голосованиях, где у них возникает конфликт интересов.
Каким может быть конфликт интересов?
Здесь все очень просто. Возьмем, к примеру, голосование за должность секретаря городского совета, которого выбирают сами депутаты из числа своих коллег.
Когда есть один или более кандидатов на должность, у каждого из них возникает конфликт интересов. Ведь речь идет об их возможном назначении на должность.
Отныне депутаты будут отстранены от таких голосований, а судьбу должности будут решать те, кто на нее не претендует.
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