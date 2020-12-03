Верховная Рада Украины одобрила законопроект, которым запретил депутатам местных советов участвовать в голосованиях в случае, если у них возникает конфликт интересов в определенном голосовании. Соответствующее решение поддержали 267 депутатов.

Соответствующий законопроект под №3034а об урегулировании конфликта интересов опубликован на сайте Верховной Рады. Его одобрили на заседании 3 декабря, сообщает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

Фактически, он регулирует правовую коллизию, которая возникла после одобрения закона О предотвращении коррупции. Она заключалась в том, что депутат даже при конфликте интересов мог голосовать, просто о нем сообщив.

Теперь депутаты в таких ситуациях и в дальнейшем должны сообщать о собственном конфликте интересов, но они уже не смогут принять участия в голосовании.

К слову, депутатам Верховной Рады еще раньше запретили участвовать в голосованиях, где у них возникает конфликт интересов.