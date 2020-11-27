Верховная Рада зарегистрировала законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ. Сейчас документ направили на рассмотрение в Комитет.

Этот законопроект позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

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Кроме того, законопроект поможет сохранить независимость НАБУ и обеспечить стабильность функционирования бюро и его руководства.

Инициатором законопроекта является премьер Денис Шмигаль и ряд нардепов.

Глава Кабмина также подчеркнул, что сохранение независимости НАБУ является приоритетом.

"Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике",

– заметил Шмыгаль.

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