Рада зарегистрировала законопроект об изменениях в НАБУ
Верховная Рада зарегистрировала законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ. Сейчас документ направили на рассмотрение в Комитет.
Этот законопроект позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
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Кроме того, законопроект поможет сохранить независимость НАБУ и обеспечить стабильность функционирования бюро и его руководства.
Инициатором законопроекта является премьер Денис Шмигаль и ряд нардепов.
Глава Кабмина также подчеркнул, что сохранение независимости НАБУ является приоритетом.
"Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике",
– заметил Шмыгаль.
Решение КСУ относительно НАБУ: детали
- В 2020 году КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника главой НАБУ. Это решение в суде аргументировали тем, что во время назначения Сытника на должность пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В НАБУ решение КСУ назвали политически мотивированным.
- 26 октября Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника от должности.
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