Рабочая группа парламента по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции". Речь идет о восстановлении электронного декларирования.

Законопроектом, в частности, предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила постоянная представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

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Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции» для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения КСУ от 27 октября 2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда,

– подчеркнула она.

По ее словам, особенности урегулирования для судей будут заключаться в:

Порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию согласно ВРП и Конституционному Суду.

У Высшего совета правосудия и Собрания судей Конституционного Суда будут полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда при осуществлении полномочий НАПК.

Порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок соглашается Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного Суда производится в общем порядке, определенном законом.

Заметим, что 4 декабря депутаты восстановили уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.

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Решение КСУ / Ифографика 24 канала