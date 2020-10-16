В "Голосе" предлагают запретить топчиновникам брать на поруки в суде подозреваемых в коррупционных преступлениях. Это касается только тех дел, где речь идет о миллионах или сотнях миллионов гривен.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, как действует этот механизм и что означает их предложение. Это он объяснил в эфире 24 канала.

Важно Неприкосновенные коррупционеры делают все возможное, чтобы уничтожить независимые структуры, – эксперт

Что такое "поручительство"

Как отметил нардеп, что поручительство – это механизм, где почтенный человек гарантирует, что подозреваемый не будет уклоняться от следствия. Такое в Украине не работает, никто не может гарантировать, что они не убегут.

За это будет лишь штраф в несколько тысяч гривен, подчеркнул депутат. Поручительство как гарантия сотрудничества со следствием в обществе воспринимается как то, что эти лица – сообщники.

Почему это стоит изменить

"С другой стороны – образуется определенное давление на суд. В этом случае залог, который равен нанесенному вреду – это нормально. А когда поручительство – мы бесплатно даем возможность коррупционеру избежать ответственности", – объяснил Юрчишин.

Смотрите видео разговора с Ярославом Юрчишином о предложении "Голоса":