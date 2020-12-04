В Верховной Раде может произойти переформатирование парламентского большинства. К этому наибольшую фракцию "Слуга народа" склоняет президент Владимир Зеленский. В правящей верхушке опасаются, что олигарх Игорь Коломойский может перевести лояльных к нему мажоритарщиков из "Слуги народа" в депутатскую группу "За майбутнє".

Кто может войти в новую коалицию

Как рассказал один из представителей команды президента, в случае, если Коломойский переведет "своих" мажоритарщиков в "За майбутнє", то президентской фракции придется договариваться о новой коалиции на двоих или на троих. Главным претендентом на такую роль является "Батькивщина". Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Коломойский периодически раскручивает эти разговоры, исходя из политической ситуации или каких-то будущих голосований. Условно говоря, если президент несколько дней подряд не отвечает на его звонки, он снова запускает эту шарманку о коалиции,

– отметил собеседник ресурса.

В то же время большинство считает, что перейти в "За майбутнє" могут не менее 15 депутатов. А это позволит сохранить монобильшисть "Слуги народа". Сегодня в одноименную фракцию входят 246 человек.

Также в президентской фракции считают более "покладистым" и надежным партнером группу "Довира" на тот случай, если в "Слуге народа" все же останется меньше чем 226 человек. Кроме этого, не все депутаты в монобольшинсте обрадуются перспективе формального союза с группой, влияние на которую приписывают Коломойскому.

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Возможность новой коалиции в Раде: что говорят в "Слуге народа"

По словам председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, пока никаких заявлений о выходе из фракции нет.

"Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно". – подчеркнула она.

Также нелогичным и нереалистичным считает переход части коллег "За майбутнє" мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в "Слуге народа".

Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать о полной монолитности фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. По большей части, распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции,

– подчеркнул парламентарий.

Заметим! Сегодня коалицию в Раде составляет лишь одна "Слуга народа". Она получила монобольшинство, и, согласно Конституции Украины, получила право коалиции депутатских фракций.