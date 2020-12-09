Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос") предложил пригласить на заседание главу делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука. Но орган не поддержал его инициативу.

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Лозинский предложил пригласить на заседание до конца года Кравчука, чтобы он проинформировал о действиях Трехсторонней контактной группы и ее планах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как заявил Лозинский в комментарии пресс-службе партии "Голос", не поддержали приглашение Кравчука нардепы от "Слуги народа" и представители ОПЗЖ.

"То есть профильные комитеты парламента по вопросам национальной безопасности, по вопросам организации государственной власти остаются неинформированными о действиях ТКГ от имени Украины. Это абсолютный абсурд", – подчеркнул парламентарий.

В то же время в "Голосе" обвинили украинские власти в продолжении политики непрозрачности в отношении Донбасса. Якобы официальный Киев закрыто принимает решения в Офисе Президента, а необходимость согласовать позицию государства с парламентом игнорируют.

Поэтому приглашение Кравчука было первым шагом. Но, как видим, этого недостаточно. И нам нужно заседание – возможно, и закрытое, – с участием представителей президента, правительства, СНБО, СБУ, ЦИК и ТКГ и профильных комитетов парламента, которые должны согласовать общие позиции и действия,

– констатировал Лозинский.

Заметим! Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ в июле 2020 года. На этом посту он сменил Леонида Кучму. За все время председательства в делегации Кравчук сделал не одно громкое заявление. Некоторые из них были проукраинскими, а некоторые имели неоднозначный эффект в обществе. К примеру, в начале ноября он дал интервью прокремлевскому информационному агентству ТАСС.

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