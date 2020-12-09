Комитет Рады по организации госвласти отказался приглашать Кравчука
Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос") предложил пригласить на заседание главу делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука. Но орган не поддержал его инициативу.
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Лозинский предложил пригласить на заседание до конца года Кравчука, чтобы он проинформировал о действиях Трехсторонней контактной группы и ее планах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Как заявил Лозинский в комментарии пресс-службе партии "Голос", не поддержали приглашение Кравчука нардепы от "Слуги народа" и представители ОПЗЖ.
"То есть профильные комитеты парламента по вопросам национальной безопасности, по вопросам организации государственной власти остаются неинформированными о действиях ТКГ от имени Украины. Это абсолютный абсурд", – подчеркнул парламентарий.
В то же время в "Голосе" обвинили украинские власти в продолжении политики непрозрачности в отношении Донбасса. Якобы официальный Киев закрыто принимает решения в Офисе Президента, а необходимость согласовать позицию государства с парламентом игнорируют.
Поэтому приглашение Кравчука было первым шагом. Но, как видим, этого недостаточно. И нам нужно заседание – возможно, и закрытое, – с участием представителей президента, правительства, СНБО, СБУ, ЦИК и ТКГ и профильных комитетов парламента, которые должны согласовать общие позиции и действия,
– констатировал Лозинский.
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