Народный депутат от" Слуги народа " Олег Дунда зарегистрировал законопроект о новых штрафах для СМИ. Он предусматривает наказание за отрицание российской агрессии против Украины, призывы к сепаратизму, расизм и ряд других нарушений.

Соответствующий законопроект под №4188 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

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Что предусматривает проект закона

Прежде всего определяет запрет на ретрансляцию высказываний, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины, оккупации Россией части территории Украины и ведения Россией гибридной войны против Украины.

Также Законопроект устанавливает штраф за эти и ряд других нарушений:

призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины;

призывы к развязыванию агрессивной войны, ее пропаганде или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти;

пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения;

ретрансляцию программ и передач, в отношении которых Национальный совет одобрил решение, что их содержание не соответствует требованиям законодательства;

ретрансляцию программ и передач, запрещенных или ограниченных судом.

За это будет установлен штраф в 25% от суммы лицензионного сбора. Для каждого СМИ он разный и определяется по формуле через среднесуточный объем вещания, его территорию, мощность передачи сигнала и тому подобное.

Впрочем, бывают и ситуации, которые невозможно предугадать. Например, если гость в прямом эфире нарушит это законодательство. В таком случае, если он не работает на телерадиокомпанию, в отношении нее не будут применять штрафов. Впрочем, согласно законопроекту, СМИ должны принять меры, чтобы прекратить такое нарушение в прямом эфире.