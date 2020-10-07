В Раде предлагают наказывать СМИ за отрицание агрессии России против Украины
Народный депутат от" Слуги народа " Олег Дунда зарегистрировал законопроект о новых штрафах для СМИ. Он предусматривает наказание за отрицание российской агрессии против Украины, призывы к сепаратизму, расизм и ряд других нарушений.
Соответствующий законопроект под №4188 опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
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Что предусматривает проект закона
Прежде всего определяет запрет на ретрансляцию высказываний, которые отрицают факт военной агрессии России против Украины, оккупации Россией части территории Украины и ведения Россией гибридной войны против Украины.
Также Законопроект устанавливает штраф за эти и ряд других нарушений:
- призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины;
- призывы к развязыванию агрессивной войны, ее пропаганде или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти;
- пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения;
- ретрансляцию программ и передач, в отношении которых Национальный совет одобрил решение, что их содержание не соответствует требованиям законодательства;
- ретрансляцию программ и передач, запрещенных или ограниченных судом.
За это будет установлен штраф в 25% от суммы лицензионного сбора. Для каждого СМИ он разный и определяется по формуле через среднесуточный объем вещания, его территорию, мощность передачи сигнала и тому подобное.